Найдите площадь прямоугольной трапеции у которой основания равны 6 и 14 а наклоннн??я к ним боковая сторона 10 см помогите срочно пожалуйста!
Математика
Найдите площадь прямоугольной трапеции у которой основания равны 6 и 14 а наклоннн??я к ним боковая сторона 10 см помогите срочно пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту 14-6=8 - отрезок между высотой и наклонной 10^2-8^2=100-64=36 высота=6 площадь = (6+14)/2×6=60
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