Найдите площадь прямоугольной трапеции у которой основания равны 6 и 14 а наклоннн??я к ним боковая сторона 10 см помогите срочно пожалуйста!

Математика

Найдите площадь прямоугольной трапеции у которой основания равны 6 и 14 а наклоннн??я к ним боковая сторона 10 см помогите срочно пожалуйста!

Автор: Гость