Что в сказке "Черная,курица или подземные жители" Фантастическое.Завтра литерату??а плиз ребят))

Литература
Что в сказке "Черная,курица или подземные жители" Фантастическое.Завтра литерату??а плиз ребят))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть то что есть подземное царство и курица разговаривает.
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