Сделайте два вертикальных и смежных угла ....

Математика
Сделайте два вертикальных и смежных угла ....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а другие стороны этих углов являются дополнительными лучами. На рисунке 20 углы АОВ и ВОС смежные.
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