Решите уравнение:–1,7х - 3,8 = - 8,9

Математика
Решите уравнение:–1,7х - 3,8 = - 8,9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,7х-3,8=-8,9 -1,7х=-8,9+3,8 -1,7х=-5,1 Х=-5,1:(-1,7)=5,1:1,7 Х=3 проверка -1,7*3-3,8=-8,9 -5,1-3,8=-8,9 -8,9=-8,9
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