Решите уравнение 100х= 28 целых 1\2-3,7 х:1000=2,149-1,234
Математика
Решите уравнение 100х= 28 целых 1\2-3,7 х:1000=2,149-1,234
Ответ(ы):
Гость:
100х=28целых12-3,7 100х=28,5-3,7 х=24,8:100 х=0,248 100×0,248=28,5-3,7 х:1000=2,149-1,234 х=0,915×1000 х=915 915:1000=2,149-1,234
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