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Решите уравнение: 14,63Х+3,37Х -0.48=2.4
Математика
Решите уравнение: 14,63Х+3,37Х -0.48=2.4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,63Х+3,37Х -0.48=2.4 18х=2,88 х=0,16
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