Решите уравнение 17x-6x+24x=75+65
Математика
Решите уравнение 17x-6x+24x=75+65
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x-6x+24x=75+65 35х=140 х=140:35 х=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите предложения.Найдите однородные члены предложения подчеркните из и сост??вьте к каждому предложению схему. 1 Коротышки делали из березовой ...
Математика
К пруду идут гуси и утки, всего 18 птиц. Гусей в 2 раза больше, чем уток. Сколько гусей и сколько уток? Составьтепо тексту задачи уравнение, обозна...
Английский язык
Перевести на английский язык. Срочно! Заранее спасибо!!! Стресс влияет почти на каждого из нас в какие-то моменты нашей жизни. Фактически, он пря...
Українська мова