Решите уравнение 17x-6x+24x=75+65

Математика
Решите уравнение 17x-6x+24x=75+65
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x-6x+24x=75+65 35х=140 х=140:35 х=4
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