Решите уравнение (2-3x)^5-x^5-x^3+4=0 или докажите, что оно не имеет корней.

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Поскольку уравнения пятой степени имеют очень сложное решение, то можно воспользоваться правилом: Если уравнение имеет корни, то их следует искать среди делителей свободного члена. Имеем 4=1*4=1*2*2*=(-1)*(-2)*2 и т д Попробуем: x=1 (2-3)⁵-1⁵-1³-1¹+4=0 Ответ: Уравнение имеет по крайней мере 1 корень: х=1 Можно ещё схематично график построить, и убедиться, что функция на всем интервале УБЫВАЮЩАЯ