Какой аспект культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический) нарушается в данной ситуации? Лектор читает доклад, но постоянно отвлекается на посторонние темы, не придерживается логики изложения Ответ: Выпишите слово...

Русский язык

Какой аспект культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический) нарушается в данной ситуации? Лектор читает доклад, но постоянно отвлекается на посторонние темы, не придерживается логики изложения Ответ: Выпишите слово, которое по фонетическим признакам является лишним. Оратор, острие, опека, Одесса, оазис, оптовик Ответ: В каких ситуациях нарушена стилевая уместность речи? Выберите один или несколько ответов: Вы пишете отчет о командировке и используете разговорные слова и выражения. Вы встречаете коллегу, у которой недавно случилось несчастье, и начинаете восторженно рассказывать о своих успехах. Вы преподаватель, приходите с лекцией к студентам и вместо лекции рассказываете им веселые истории из своей жизни. Вы начальник, и, приходя домой с работы, разговариваете со своими родными так же, как на работе. Вы пишете письмо другу и обращаетесь к нему: «Дорогой друг! Выражаю благодарность за поддержку. Довожу до твоего сведения…».

Автор: Гость