Небольшой грузик, покоящийся на достаточно тяжёлой однородной доске, имеющей д??е опоры, перенесли справа налево (так, как по- казано на рисунке). При этом модуль силы реак- ции одной из опор увеличился на ∆N = 14 Н. Опред...
Физика
Небольшой грузик, покоящийся на достаточно тяжёлой однородной доске, имеющей д??е опоры, перенесли справа налево (так, как по- казано на рисунке). При этом модуль силы реак- ции одной из опор увеличился на ∆N = 14 Н. Определите массу m грузика. Модуль ускорения свободного падения можно считать равным g = 10 м/с2.
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Гость:
Это что задача... надо решить или что...?
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