Небольшой грузик, покоящийся на достаточно тяжёлой однородной доске, имеющей д??е опоры, перенесли справа налево (так, как по- казано на рисунке). При этом модуль силы реак- ции одной из опор увеличился на ∆N = 14 Н. Опред...

Физика
Небольшой грузик, покоящийся на достаточно тяжёлой однородной доске, имеющей д??е опоры, перенесли справа налево (так, как по- казано на рисунке). При этом модуль силы реак- ции одной из опор увеличился на ∆N = 14 Н. Определите массу m грузика. Модуль ускорения свободного падения можно считать равным g = 10 м/с2.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это что задача... надо решить или что...?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста осень кратко о книги всадник без головы
Ответить
Українська мова
Срочноооооооооооооооооооо
Ответить
Русский язык
Какое проверочное слово к см.тенный от неожиданности Проверочное слово к см.тен??ый
Ответить
Физика
Определить массу воды взятой при температуре 20 С, для испарения которой потребовалось 527, 2 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг· С...
Ответить
Математика
Проверьте пожалуйста !!!!!!!!!!!
Ответить