Какое проверочное слово к см.тенный от неожиданности Проверочное слово к см.тен??ый
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Какое проверочное слово к см.тенный от неожиданности Проверочное слово к см.тен??ый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово темный ? Не пойму
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