Определить массу воды взятой при температуре 20 С, для испарения которой потребовалось 527, 2 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг·С, удельная теплота парообразования 2,3·10^6 Дж/кг.
Физика
Определить массу воды взятой при температуре 20 С, для испарения которой потребовалось 527, 2 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг·С, удельная теплота парообразования 2,3·10^6 Дж/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1)+Lm=m(c(t2-t1)+L) m=Q/(c(t2-t1)+L) m=(527.2*10^3)/(4200(100-20)+2.3*10^6)=0.2кг
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