Определить массу воды взятой при температуре 20 С, для испарения которой потребовалось 527, 2 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг·С, удельная теплота парообразования 2,3·10^6 Дж/кг.

Физика

Определить массу воды взятой при температуре 20 С, для испарения которой потребовалось 527, 2 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг·С, удельная теплота парообразования 2,3·10^6 Дж/кг.

Автор: Гость