Напишите пожалуйста осень кратко о книги всадник без головы

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В Техасе по ночам на лошади передвигается "сам дьявол",как его там называют,наводя ужас на всех видевших его. Дело в том,что у всадника нет головы,его так и прозвали"всадник без головы". И роман именно поэтому так назван. Лучшее произведение Майн Рида,увлекательное и захватывающее. Интрига раскрывается только в самом конце,когда старому охотнику удаётся,преодолевая страх,поймать лошадь с ужасным всадником и привести её к людям.Так раскрывается жуткое преступление,совершённое на почве ревности. А начиналось всё так: По техасской прерии едут фургоны — это переезжает в Техас разорившийся плантатор Вудли Пойндекстер. С ним едут сын Генри, дочь Луиза и племянник, отставной капитан Кассий Колхаун. Кассий влюблён в Луизу и собирается на ней жениться,девушка не согласна,она не любит его.Путники заблудились и не знают,куда ехать дальше,а надвигается ураган.Помогает им неожиданно появившийся молодой ковбой,которого зовут Морис Джеральд.Луиза и Морис влюбляются в друг друга,это любовь с первого взгляда. Кассий взбешён.Подкараулив Мориса,который возвращается ночью после разговора с братом Луизы,он стреляет в него.Отрубив ему голову,сажает на коня,и пускает коня гулять по прерии.И почти сразу,понимает,что убил то он не Мориса,а брата Луизы. Пытаясь спасти себя,он обвиняет в пропаже брата Луизы,Мориса. Идёт суд. Вот на этот самы суд и приводит старый охотник лошадь со "всадником без головы",тем самым спасая Мориса от неминуемой виселицы. В теле брата Луизы находят пулю с инициалами Кассия. Кассий,спасая свою жизнь,похищает Луизу. Морис догоняет его и в борьбе с ним,освобождает свою любимую. Кассий падает в пропасть,оступившись во время драки. Всё заканчивается хорошо,Морис и Луиза женятся,и живут долго и счастливо.