Срочноооооооооооооооооооо

Українська мова
Срочноооооооооооооооооооо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На галявині цвіте сміливий - незнайомець. Листя на ньому не видно. А рожевий серпанок окутує гілки. То вербиця китиці розпушила. Зірвав вітерець кілька пушинок і поніс по галявині. Це верба усюди розсипає своє насіння.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое проверочное слово к см.тенный от неожиданности Проверочное слово к см.тен??ый
Ответить
Физика
Определить массу воды взятой при температуре 20 С, для испарения которой потребовалось 527, 2 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг· С...
Ответить
Математика
Проверьте пожалуйста !!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Помогите!! Жизненная задача: подготовка к сочинению. Твоя роль : Консультант. Описание ситуации. Тебе нужно помочь тем, кто пишет сочинение. Для эт...
Ответить
Математика
найдите значение выражения 8a + 250 при а: 12,15.
Ответить