Срочноооооооооооооооооооо

Гость: Гость:

На галявині цвіте сміливий - незнайомець. Листя на ньому не видно. А рожевий серпанок окутує гілки. То вербиця китиці розпушила. Зірвав вітерець кілька пушинок і поніс по галявині. Це верба усюди розсипає своє насіння.