Срочноооооооооооооооооооо
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Срочноооооооооооооооооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На галявині цвіте сміливий - незнайомець. Листя на ньому не видно. А рожевий серпанок окутує гілки. То вербиця китиці розпушила. Зірвав вітерець кілька пушинок і поніс по галявині. Це верба усюди розсипає своє насіння.
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