Решите уравнение (2-5х)^2=9 Помогите пожалуйста...
Алгебра
Решите уравнение (2-5х)^2=9 Помогите пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-20х+25х²-9=0 25х²-20х-5=0 5х²-4х-1=0 D=b²-4ac D=16+20=36 √D=36=6 x=4-6/5=-0,4 х=4+6/5=2
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