Решите уравнение 405-(9x+70):4=383

Математика
Решите уравнение 405-(9x+70):4=383
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9х+70):4=405-383 (9х+70):4=22  9х+70=22х4  9х+70=88  9х=88-70  9х=18  х=2
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