Решите уравнение 405-(9x+70):4=383
Математика
Решите уравнение 405-(9x+70):4=383
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9х+70):4=405-383 (9х+70):4=22 9х+70=22х4 9х+70=88 9х=88-70 9х=18 х=2
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