Решите уравнение 6-(6x+2)=-5x-4

Алгебра
Решите уравнение 6-(6x+2)=-5x-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-6х-4=-5х-4 11х=-6 х=6/11
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