Решите уравнение 6-(6x+2)=-5x-4
Алгебра
Решите уравнение 6-(6x+2)=-5x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-6х-4=-5х-4 11х=-6 х=6/11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по 2 шкурки, и сколько же ушанок, израсходовав на каждую по 4 шкурки. сколько всего шкур...
Русский язык
Попробуйте объяснить, чем родственные слова отличаются от форм одного и того же с??ова. Подсказкой тебе будет рисунки (Гриб,Грибы,Грибок)