В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по 2 шкурки, и сколько же ушанок, израсходовав на каждую по 4 шкурки. сколько всего шкурок израсходовали на пошив всех головных уробов
Математика
В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по 2 шкурки, и сколько же ушанок, израсходовав на каждую по 4 шкурки. сколько всего шкурок израсходовали на пошив всех головных уробов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7×2=14; 7×4=28 14+28=42 ВСЕГО израсходовали 42 шкурок
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