В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по 2 шкурки, и сколько же ушанок, израсходовав на каждую по 4 шкурки. сколько всего шкурок израсходовали на пошив всех головных уробов

Математика

В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по 2 шкурки, и сколько же ушанок, израсходовав на каждую по 4 шкурки. сколько всего шкурок израсходовали на пошив всех головных уробов

Автор: Гость