Решите уравнение: 6*(8x+5)=-6 Помогите пожалуйста!От этого зависит четвертная оценка.
Алгебра
Решите уравнение: 6*(8x+5)=-6 Помогите пожалуйста!От этого зависит четвертная оценка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*(8x+5)=-6 48x+30=-6 48x=-36 x=-36/48 x=-0.75
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