Что такое излучение(в термодинамике)?

Физика
Что такое излучение(в термодинамике)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Излуче́ние — процесс испускания и распространения энергии в виде волн и частиц. В подавляющем большинстве случаев под излучением понимают электромагнитное излучение, которое в свою очередь можно классифицировать по источникам излучения на тепловое излучение, излучение Вавилова-Черенкова, люминисценцию и т. д. . Однако к данному понятию относятся, например, гравитационное излучение — излучение гравитационных волн, неравномерно движущимися массами; излучение Хокинга — испускание различных элементарных частиц чёрной дырой; бета-излучение — излучение электронов или позитронов при бета-распаде и т. д. , альфа-излучение- ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц
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