Приведите примеры смеси состоящей из газообразного и твёрдого вещества. Плиз!

Химия
Приведите примеры смеси состоящей из газообразного и твёрдого вещества. Плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердые: строительная смесь песка и цемента, чугун – смесь железа и углерода, сплавы цветных металлов – латунь: медь + цинк, бронза: медь + олово. Газообразные: воздух – смесь газов, основные азот, кислород, аргон, углекислый газ и др. газы.
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