Приведите примеры смеси состоящей из газообразного и твёрдого вещества. Плиз!

Гость: Гость:

Твердые: строительная смесь песка и цемента, чугун – смесь железа и углерода, сплавы цветных металлов – латунь: медь + цинк, бронза: медь + олово. Газообразные: воздух – смесь газов, основные азот, кислород, аргон, углекислый газ и др. газы.