Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника. За 3 ч аэросани прошли 168 км. Сколько километров пройдёт за это же время лыжник? Плиз пожалуйста

Математика

Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника. За 3 ч аэросани прошли 168 км. Сколько километров пройдёт за это же время лыжник? Плиз пожалуйста

Автор: Гость