Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника. За 3 ч аэросани прошли 168 км. Сколько километров пройдёт за это же время лыжник? Плиз пожалуйста

Математика
Скорость аэросаней в 4 раза больше скорости лыжника. За 3 ч аэросани прошли 168 км. Сколько километров пройдёт за это же время лыжник? Плиз пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
672 км пройдет за это же время лыжник
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