Окончание у слова дно помогите пожалуйста

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Окончание у слова дно помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом слове окончание (о)
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