ПРОШУ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! НИКАК НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ!! ДАМ 40 БАЛЛОВ!!! Решите задачи, вычислите и запишите ответ. а.) В магазин для продажи поступили календари. Календарей с изображением цветов было 50 штук, ...

Математика

ПРОШУ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! НИКАК НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ!! ДАМ 40 БАЛЛОВ!!! Решите задачи, вычислите и запишите ответ. а.) В магазин для продажи поступили календари. Календарей с изображением цветов было 50 штук, с изображением моря - в 2целых1/2 раза меньше, а с изображением натюрмортов - в полтора раза больше, чем с изображением моря. Сколько всего календарей поступило в продажу? б.) В торговый зал магазина вынесли разложенные в пакеты конфеты. Всего было приготовлено 25 пакетов с ирисками по 3/10кг в каждом. На сколько масса карамели была больше, чем масса ирисок? ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! Я ЗНАЮ ТОЛЬКО ЧТО В ЗАДАЧЕ а.) ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ 100 КАЛЕНДАРЕЙ, А В б.) Я НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ РЕШИТЬ ДВЕ ЗАДАЧИ!!!

Автор: Гость