Могут ли все люди быть равны почему ты таксчитаешь

Гость: Гость:

Всегда и во все времена было понятие богатых и бедных. это не изменить. я считаю, что даже если у всех без исключений будет одинаковая заработная плата, то потребности у всех разные. кто то может экономить, кто то нет. а коммунизм это утопия. это чисто мой взгляд со стороны экономики