Могут ли все люди быть равны почему ты таксчитаешь

Экономика
Могут ли все люди быть равны почему ты таксчитаешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда и во все времена было понятие богатых и бедных. это не изменить. я считаю, что даже если у всех без исключений будет одинаковая заработная плата, то потребности у всех разные. кто то может экономить, кто то нет. а коммунизм это утопия. это чисто мой взгляд со стороны экономики
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