Помогите мне с докладом о минина и пожарского Срочно!Кратко!!!!!!!

Окружающий мир
Помогите мне с докладом о минина и пожарского Срочно!Кратко!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1605г. умер русский Царь Борис Годунов, для России начался трагический период ее истории, получивший название «Смутного времени». Русский народ боролся против польских и шведских захватчиков и изменников-бояр за сохранение русской государственности.Русское государство пришло в полное запустение и беспорядок. В Москве, в Кремле, сидели поляки. По всей стране бродили банды вооруженных людей — поляки, шведы, украинские казаки. Центральная власть фактически отсутствовала. На русском престоле непрерывно сменялись цари, многие земли — смоленские, северские, новгородские, псковские — оказались захваченными иноземцами.

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