Части речи могучие львы обитают в жарких странах
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Части речи могучие львы обитают в жарких странах
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Могучие-прилагательное, львы-существительное, обитают-глагол, в-предлог, жарких-прилагательное, странах-существительное
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