Решите уравнение : а)х²+5х-24=0 б) -4х²+19х-12=0 в) 25х²-10х+1=0 г) 3х²-5х+ 3= 0

Математика
Решите уравнение : а)х²+5х-24=0 б) -4х²+19х-12=0 в) 25х²-10х+1=0 г) 3х²-5х+ 3= 0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а)x^2+5x-24=0D=25+96=121x1=-5+11/2=3x2=-5-11=-8.б)-4х^2+19х-12=0D=361-192=169x1=-19+13/-8=0,75x2=-19-13/-8=4в)25х^2-10х+1=0D=100-100=0x=10/50=0,2г)3х^2-5x+3=0 D=25-36=-11нет действительных корней.

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