Решите уравнение ах-2х-3а+6=0
Математика
Решите уравнение ах-2х-3а+6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ах-2х-3а+6=0 x(a-2) - 3(a-2) = 0 (x-3)(a-2) = 0 x-3 = 0 a-2=0 x= 3 a=2 ---------------------------------------
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