В саду посадили 480 видов цветов роз 4/6 всех цветов пионов - 4 раза меньше чем роз ско??ько посадили гвоздик

Математика

В саду посадили 480 видов цветов роз 4/6 всех цветов пионов - 4 раза меньше чем роз ско??ько посадили гвоздик

Автор: Гость