Решите уравнение и проверьте с помощью подстановки , правильно ли найден корень :"??ема Вычитание целых чисел" 5-x=10

Математика

Решите уравнение и проверьте с помощью подстановки , правильно ли найден корень :"??ема Вычитание целых чисел" 5-x=10

Автор: Гость