Решите уравнение и проверьте с помощью подстановки , правильно ли найден корень :"??ема Вычитание целых чисел" 5-x=10
Математика
Решите уравнение и проверьте с помощью подстановки , правильно ли найден корень :"??ема Вычитание целых чисел" 5-x=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-x=10 -x=10-5 -x=5 x=-5 Проверка: 5-x=10 5-(-5)=5+5=10 Правильно
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