Запиши слова, распределяя их по частям речи. Сущ. Прил. Гл. Дружба, большой, журча??ь, планета, дружные, ребята, вера, начать, верый, верить, дружить, почтальон, сверкать, счастливый. Подчеркни в словах орфограммы.

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Запиши слова, распределяя их по частям речи. Сущ. Прил. Гл. Дружба, большой, журча??ь, планета, дружные, ребята, вера, начать, верый, верить, дружить, почтальон, сверкать, счастливый. Подчеркни в словах орфограммы.

Автор: Гость