Запиши слова, распределяя их по частям речи. Сущ. Прил. Гл. Дружба, большой, журча??ь, планета, дружные, ребята, вера, начать, верый, верить, дружить, почтальон, сверкать, счастливый. Подчеркни в словах орфограммы.
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Запиши слова, распределяя их по частям речи. Сущ. Прил. Гл. Дружба, большой, журча??ь, планета, дружные, ребята, вера, начать, верый, верить, дружить, почтальон, сверкать, счастливый. Подчеркни в словах орфограммы.
Ответ(ы) на вопрос:
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Сущ:дружба,планета,ребята,вера,почтальон,прил:большой,дружные,верный,счастливый.гл:журчать,начать,дружить,верить,сверкать
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