Решите уравнение и сделайте проверку. х+(-5)равно2
Математика
Решите уравнение и сделайте проверку. х+(-5)равно2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(-5)=2 х=7 проверка 7+(-5)=2 7-5=2 2=2
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