Русский язык все номера спасибо заранее

Гость: Гость:

4.листья облетели с берёзы ,(не знаю мне кажется так будет лучше)а на дубе остались. пчела летит за мёдом в поля, на луга ,на огороды. метели, снега и бураны покорны морозу всегда. ночью месяцсверкает и всё освещает. природа даёт человеку ,одежду ,жилище, пищу.в (?) люди заготавливают и древесину и ягоды и грибв