Русский язык все номера спасибо заранее

Русский язык
Русский язык все номера спасибо заранее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.листья облетели с берёзы ,(не знаю мне кажется так будет лучше)а на дубе остались. пчела летит за мёдом в поля, на луга ,на огороды. метели, снега и бураны покорны морозу всегда. ночью месяцсверкает и всё освещает. природа даёт человеку ,одежду ,жилище, пищу.в (?) люди заготавливают и древесину и ягоды и грибв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите с алгеброй номера:130,131 в фото
Ответить
Информатика
Что аключает в себя понятие "Правила обработки информации" ? А скорость передачи Б надежность хранения В алгоритмы В время обработки информ...
Ответить
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! 2 и 3 ЗАДАЧУ...... ДАМ 17 БАЛЛОВ
Ответить
Немецкий язык
Что надо делать в этом задание подскажите пожалуйста.
Ответить
Математика
<p>Выполните действия:1/8+(5/9-1/4)</p>
Ответить