Русский язык все номера спасибо заранее
Русский язык
Русский язык все номера спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.листья облетели с берёзы ,(не знаю мне кажется так будет лучше)а на дубе остались. пчела летит за мёдом в поля, на луга ,на огороды. метели, снега и бураны покорны морозу всегда. ночью месяцсверкает и всё освещает. природа даёт человеку ,одежду ,жилище, пищу.в (?) люди заготавливают и древесину и ягоды и грибв
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