lt;pgt;Выполните действия:1/8+(5/9-1/4)lt;/pgt;

Математика
lt;pgt;Выполните действия:1/8+(5/9-1/4)lt;/pgt;
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Если / Это делить то получится так... 0.43055555555
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