Совершая однодневный поход, школьники сделали привал. Обсудив дальнейший маршрут, они пришли к выводу, что им осталось пройти путь, в 3 раза меньший т.е. на 24 км короче пройденного.Найдите длину всего маршрута

Математика

Совершая однодневный поход, школьники сделали привал. Обсудив дальнейший маршрут, они пришли к выводу, что им осталось пройти путь, в 3 раза меньший т.е. на 24 км короче пройденного.Найдите длину всего маршрута

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