Совершая однодневный поход, школьники сделали привал. Обсудив дальнейший маршрут, они пришли к выводу, что им осталось пройти путь, в 3 раза меньший т.е. на 24 км короче пройденного.Найдите длину всего маршрута
Математика
Совершая однодневный поход, школьники сделали привал. Обсудив дальнейший маршрут, они пришли к выводу, что им осталось пройти путь, в 3 раза меньший т.е. на 24 км короче пройденного.Найдите длину всего маршрута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошли-3x осталось пройти-x 3x-x=24км 2x=24 x=12км- осталось пройти 12×3=36 км- уже прошли 12км+36км=48 км-весь путь ОТВЕТ:48 КМ-ВЕСЬ ПУТЬ.
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