Какие главные общенациональные задачи стояли перед украинским народом в начале XX ?
История
Какие главные общенациональные задачи стояли перед украинским народом в начале XX ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победить врагов ! и избавиться от пленых
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