Какие главные общенациональные задачи стояли перед украинским народом в начале XX ?

История
Какие главные общенациональные задачи стояли перед украинским народом в начале XX ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победить врагов ! и избавиться от пленых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
<p>в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней все взрослые мужчины э??ого племени собрались на охоту, 50 женщин и детей отправи...
Ответить
Биология
Напишите основные части вишни и тюльпана
Ответить
Математика
-3b+7a-10a;(3x-5)-(-2x+7);-2*(2,5m-1)+3*(m-4);7a-5b-5a+8b;2*(3x-n)-9(m-2n) решить до конца СРОЧНО!!!!!!! НА СЕГОДНЯ
Ответить
Русский язык
333.От данных слов с приставками Подчерки главную после приставок.Прокомментируй ёё написание ПОМОГИТЕ
Ответить
Математика
Найди значения дробного выражения и запиши его в виде десятичной дроби ( 5 ,05 + 3 , 95 ) * 5 , 74 ___________________ ; = 11 . 3/8 : ( 5 ....
Ответить