Обычные египтянин вельможи какая мебель? какая одежда? чем они занимались? размер дома?

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Вельможи жили в каменных домах, которые строились наподобие изгороди вокруг внутреннего дворика, куда не попадало солнце. Жилище имело богатое внутреннее убранство, было обильно устлано коврами, в доме имелись сундуки из черного дерева, предметы интерьера из меди и золота. У состоятельных вельмож уже в то время были деревянные кровати с каркасом из пальмовых веток и своеобразным матрасом. Вельможи в древнем Египте свой статус в обществе, естественно, подчеркивали внешним видом. Роскошные белые одежды украшали богатыми ювелирными изделиями, прежде всего, это своеобразные воротники, которые были обильно инкрустированы драгоценными камнями. Руки и запястья вельмож покрывало множество золотых браслетов и колец. На голове традиционно носили длинные парики из черной овечьей шерсти или людских волос. Для подчеркивания высокого социального статуса надевали головной убор с полосатым рисунком или вышивкой. Свое свободное время вельможи проводили за охотой и рыбалкой. Держи,не за что)