Сентябрь был тихий, темный и, на счастье, без дождей. Синтаксический разбор (4)
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Сентябрь был тихий, темный и, на счастье, без дождей. Синтаксический разбор (4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сентябрь (подлежащее)был(сказуемое)тихий (определение),темный (определение) и (союз),на ( предлог) счастье (дополнение),без(предлог)дождей (дополнение). [повест. невоскл.прост.двусост.распр.осложнено второст.чл.]
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