Докажите, что прямые a и b изображенныеДокажите, что прямые a и b изображенные на рисунке 70, параллельны, если угол 1= 36 градусам, 8 угол = 144 градусам.
География
Докажите, что прямые a и b изображенныеДокажите, что прямые a и b изображенные на рисунке 70, параллельны, если угол 1= 36 градусам, 8 угол = 144 градусам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это односторонние углы, при параллельных прямых их сумма=180 градусов, 36+144=180, значит две прямые параллельны
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