Докажите, что прямые a и b изображенныеДокажите, что прямые a и b изображенные на рисунке 70, параллельны, если угол 1= 36 градусам, 8 угол = 144 градусам.

География

Докажите, что прямые a и b изображенныеДокажите, что прямые a и b изображенные на рисунке 70, параллельны, если угол 1= 36 градусам, 8 угол = 144 градусам.

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