Сочинение на тему "в чем сила фронтовой дружбы"(с 2-мя литературными примерами)помогите пж))
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Сочинение на тему "в чем сила фронтовой дружбы"(с 2-мя литературными примерами)помогите пж))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди помогают и доверяют друг другу.Ценят моменты ,проведенные вместе,так как могут погибнуть в любую минуту.В этом и заключается вся сила фронтовой дружбы.
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