Помогите с алгеброй номера:130,131 в фото

Гость: Гость:

130 1) D= b^2 - 4ac= 5^2 - 4*(-2)*3=25+24=49 x1/2= -b+ или - корень из D и все это делишь на 2а получает х1= -5+7/6=2/6=1/3 х2=-5-7/6=-12/6=-2 и примерно так решаешь все остальное