Заинтересовались Антарктидой, открыли Антарктиду, площадь Антарктиды, приковано к Антарктиде, Антарктида скрывает, узнать об Антарктиде. В словосочетание с существительным Антарктида обозначить падеж.

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Заинтересовались Антарктидой, открыли Антарктиду, площадь Антарктиды, приковано к Антарктиде, Антарктида скрывает, узнать об Антарктиде. В словосочетание с существительным Антарктида обозначить падеж.

Автор: Гость