Заинтересовались Антарктидой, открыли Антарктиду, площадь Антарктиды, приковано к Антарктиде, Антарктида скрывает, узнать об Антарктиде. В словосочетание с существительным Антарктида обозначить падеж.
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Заинтересовались Антарктидой, открыли Антарктиду, площадь Антарктиды, приковано к Антарктиде, Антарктида скрывает, узнать об Антарктиде. В словосочетание с существительным Антарктида обозначить падеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)творительный 2)винительный 3)родительный 4)дательный 5)именительный 4)предложительный
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