Решите уравнение под буквой (Б) пожалуйста

Алгебра
Решите уравнение под буквой (Б) пожалуйста
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Гость:
Х=2 таково решение другого нет
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