Решите уравнение пожалуйста 5x²-15/5x-1=x-3/5x-1
Алгебра
Решите уравнение пожалуйста 5x²-15/5x-1=x-3/5x-1
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