Напишите 5 предложений про любой университет, плииз напишите, а то голова вообще н?? думает
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Напишите 5 предложений про любой университет, плииз напишите, а то голова вообще н?? думает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In the future I want to go to University (В будущем я хочу поступить в университет) The University has many departments where they can be accepted (В университете есть много отделений, куда можно поступить) Near the University I saw a lot of beautiful plants and flowers (Возле университета я увидела много красивых растений и цветов) Every year the University gets a lot of people (С каждым годом в Университет поступают множество людей) The University is a place where we should strive after school (Университет это место, куда надо стремится после школы)
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