Когда-то один руководителей страны потребовал создать "Подземный танк". Напишите ??го фамилию.

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Когда-то один руководителей страны потребовал создать "Подземный танк". Напишите ??го фамилию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это шереметьев!!! как можно это не знать. нам учитель по обществознанию гвоорил!!!
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