Помогите пожалуйста не обращайте внимание на красную черту
Окружающий мир
Помогите пожалуйста не обращайте внимание на красную черту
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Гость:
К истории древней Руси: Восточная Европа, страна городов, великий князь. К истории монголов: Азиатская часть Европы, хан,кочевники
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