ПОМОГИТЕ , СРОЧНО 2 відрізки завдовжки 13 і 20 см своїми кінцями впираються в паралельні площіни. Знайти відстань між паралельними площинами, якщо різниця довжини проекції даних відрізків на ці площини дорівнює 11 см

Геометрия

ПОМОГИТЕ , СРОЧНО 2 відрізки завдовжки 13 і 20 см своїми кінцями впираються в паралельні площіни. Знайти відстань між паралельними площинами, якщо різниця довжини проекції даних відрізків на ці площини дорівнює 11 см

Автор: Гость