ПОМОГИТЕ , СРОЧНО 2 відрізки завдовжки 13 і 20 см своїми кінцями впираються в паралельні площіни. Знайти відстань між паралельними площинами, якщо різниця довжини проекції даних відрізків на ці площини дорівнює 11 см

Геометрия
ПОМОГИТЕ , СРОЧНО 2 відрізки завдовжки 13 і 20 см своїми кінцями впираються в паралельні площіни. Знайти відстань між паралельними площинами, якщо різниця довжини проекції даних відрізків на ці площини дорівнює 11 см
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