Что такое свобода совести?Почему это право должно принадлежать каждому человеку?
Право
Что такое свобода совести?Почему это право должно принадлежать каждому человеку?
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Каждый может раскаяться.
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